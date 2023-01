Latvijas U-20 hokeja izlase pasaules junioru čempionātu aizvadīja savā līmenī un cīnījusies katrā spēlē, pēc komandas pēdējās spēles teica tās galvenais treneris Artis Ābols.

Latvijas jaunie hokejisti trešdien otrajā cīņā par vietas saglabāšanu pasaules elitē ar 4:2 uzvarēja Austriju un sērijā līdz diviem panākumiem triumfēja ar 2-0. Arī nākamajā sezonā Latvijas izlase varēs mēroties spēkiem ar pasaules spēcīgākajiem junioriem.

"Latvijas hokejā ir bijuši daudz skaistu zaudējumu, es labāk ņemu nesmuku uzvaru. Šodien bija nesmuka uzvara," sarunā ar Latvijas Hokeja federāciju teica Ābols.

"Vakar treniņā redzējām, ka Austrija trenē presingu. Tam bijām gatavi. Spēli sākām O.K., neteikšu, ka labi. Pēc tam bija arvien labāk un labāk. Mums jau visu turnīru bija tā, ka nevarējām jau uzreiz sākt labi. Pirmā trešdaļa bija laba, bet pēdējās trīs minūtes man pilnībā nepatika, jo sākām zaudēt ripu viduszonā un pieņemt nepareizus lēmumus. Mūsu spēlē sākās vaļība. Iedevām 100% iespēju izlīdzināt rezultātu, ko Patriks Bērziņš veiksmīgi likvidēja," akcentēja treneris. "Otrā trešdaļa bija kā turpinājums. Ne jau mums ģērbtuvēs pazuda spēks. Tas bija kā izrauts štepselis. No otras puses – metienos 5 pret 13 un divi gūti vārti. Par to būtu grēks žēloties."

Kaut arī trešajā trešdaļā Latvija panāca 4:0, Austrija parūpējās par diviem vārtiem un atjaunoja intrigu. Ābols norādīja, ka viņam neesot patikuši atsevišķu spēlētāju pieņemtie lēmumi un vēlme nevajadzīgos brīžos mest pa tukšajiem pretinieku vārtiem.

"Šajā turnīrā nospēlējām savā līmenī. Diemžēl palēkties augstāk par vidusstrīpu mums neizdevās. Ir daudz objektīvu un subjektīvu faktoru, bet nesākšu tos uzskaitīt, citādāk tas izklausīsies pēc taisnošanās," sacīja Ābols. "Grupu turnīrā spēlējām ar objektīvi spēcīgākiem pretiniekiem. Kas zina, kā būtu noticis tālāk, ja pret Šveici būtu nosargājuši uzvaru pamatlaikā. Pie labvēlīga iznākuma varbūt mēs būtu spēlējuši ceturtdaļfinālā."

Tikmēr viens no trešdienas mača vārtu guvējiem Bogdans Hodass atzina, ka abas spēles pret Austriju bijušas smagas. Runājot kopumā par šo turnīru, uzbrucējs akcentēja, ka tas nebija slikts, taču - varēja labāk.

Savukārt Latvijas junioru izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis norādīja, ka komanda uz turnīru ieradusies ar mērķi cīnīties par uzvaru katrā mačā, ko apliecināja jau grupu turnīrā. Viņš pateicās tiem hokejistiem, kuriem vecuma dēļ šis bija pēdējais turnīrs junioros. Funkcionārs pauda lepnumu par komandu.