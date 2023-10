Ābols: vēlamies iekļūt IIHF Kontinentālā kausa finālturnīrā

Pēc uzvaras Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa otrā posma turnīrā Latvijas čempionvienības "Zemgale"/LBTU galvenais treneris Artis Ābols neslēpa, ka vienības mērķis ir pacīnīties par vietu finālturnīrā.

"Skaidrs, ka gribam uzvarēt arī trešajā kārtā," sarunā ar aģentūru LETA teica Ābols. "Tomēr tur pretinieki būs daudz spēcīgāki. Kaut vai tie paši Kārdifas "Devils", ar kuriem spēlējām pagājušajā gadā."

Jau vēstīts, ka "Zemgale"/LBTU savā laukumā Kontinentālā kausa otrajā kārtā C grupā ar 3:1 pārspēja Rumānijas čempioni Brašovas "Corona", otrajā mačā tikai ar 2:1 pieveica Lježas "Bulldogs" no Beļģijas, bet noslēdzošajā spēlē svētdien ar 4:1 apspēlēja Slovēnijas komandu "Celje".

"Pirms turnīra "uz papīra" nopietnākie pretinieki bija Brašovas vienība, taču kā redzējām arī slovēņi nebija no vieglākajiem oponentiem," par aizvadīto turnīru sacīja Ābols.

Par minimālo uzvaru pār "Bulldogs" jelgavnieku galvenais treneris sacīja, ka pretiniekiem nospēlējis lieliski vārtsargs, turklāt visi pieci laukuma spēlētāji pastāvīgi spēlējuši aizsardzībā, kas izskaidro nelielo pārsvaru rezultātā.

C grupā pirmo vietu ar trīs panākumiem ieņēma "Zemgale"/LBTU, divas uzvaras izcīnīja "Corona", "Celje" tika pie viena panākuma, kamēr "Bulldogs" zaudēja visos trijos mačos.

"Zemgale"/LBTU trešās kārtas E grupas sacensībās, kas no 17. līdz 19.novembrim norisināsies Francijas pilsētā Grenoblē, tiksies ar Kārdifas "Devils" no Lielbritānijas, Astanas "Nomad" no Kazahstānas un mājinieci Grenobles "Les Bruleurs De Loups".

Tikmēr F grupā Itālijas pilsētā Kortīnā D'Ampeco spēlēs mājiniece "Cortina", dāņu vienība Herningas "Blue Fox", Polijas čempione "Katowice" un Ungārijas spēcīgākā komanda Budapeštas "Ferencvarosi".

Katras grupas divas labākās grupas komandas iekļūs finālturnīrā, kas no 12. līdz 14.janvārim notiks vienas no finālturnīra dalībnieču mājvietām.

Pagājušajā sezonā "Zemgale"/LLU tika līdz sacensību trešajai kārtai, kurā ar 2:3 papildlaikā zaudēja slovēņu Jeseņices "Acroni", ar 0:2 atzina Francijas kluba Anžēras "Ducs" pārākumu un ar 2:5 piekāpās Kārdifas "Devils", bet par IIHF Kontinentālā kausa ieguvējiem kļuva Slovākijas vienība "Nitra".