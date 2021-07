Allaž smaidīgs un laipns – NHL sabiedrība piemin Matīsu Kivlenieku

Nacionālās hokeja līgas (NHL) vadība, spēlētāji un žurnālisti pauduši līdzjūtību traģiski bojā gājušā Latvijas hokeja vārtsarga Matīsa Kivlenieka ģimenei, kā arī norādīja, cik pozitīvs un allaž smaidošs ikdienā viņš bija.

Jau ziņots, ka Kivlenieks 24 gadu vecumā bojā gāja svinībās par godu ASV Neatkarības dienai 4. jūlijā, kad uguņošanas laikā izcēlās negadījums. Mičiganas štata pilsētas Novi policija ziņoja, ka viņš nāvējošās traumas guva, bēgot no nelaimes.

"Lieta, kas man viņā ļoti patika, bija viņa lieliskais smaids un tas, ka viņš vienmēr bija labā noskaņojumā," ESPN sacīja bijušais "Blue Jackets" kapteinis Niks Folinjo. "Es zinu, ka tā teikt ir klišejiski, bet tieši tāds viņš bija. Viņš izbaudīja savu dzīvi 24 gadu vecumā, izdzīvojot savu sapni, un viņš novērtēja katru dienu. Tāpēc šo traģēdiju ir smagi pieņemt. Aizlūdzu par viņa ģimeni un par visiem, kas viņu pazina. Šī ir smaga diena daudziem cilvēkiem šajā organizācijā."

Ar oficiālu paziņojumu klajā nāca arī NHL komisārs Gerijs Betmens.

"NHL ģimenes vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību Matīsa Kivlenieka ģimenei, draugiem un komandas biedriem gan "Blue Jackets" komandā, gan viņa dzimtenē Latvijā," savā paziņojumā teica Betmens. "Visiem, kuri bija Kivlenieka komandas biedri un draugi, ļoti pietrūks viņa mīlestība un aizrautība pret šo spēli.

"Dzīve ir tik dārga un var būt tik trausla. Apskauj savus mīļos šodien. Dusi mierā, Matīss. Tevis ļoti pietrūks," sociālajā tīklā "Twitter" rakstīja "Blue Jackets" ģenerālmenedžeris Jarmo Kekalainens.

"Blue Jackets" spēlētājs Maks Domi savā ierakstā "Twitter" rakstīja: "Mīlu tevi, brāl. Dusi mierā."

Vēl Kolumbusas "Blue Jackets" apskatnieks NHL mājaslapā internetā Džefs Svoboda arī norādīja, cik jauks cilvēks bijis Kivlenieks.

"Vārdi šobrīd mani pieviļ. Es nekad neesmu saticis jaukāku cilvēku par Matīsu. Viņš vienmēr smaidīja. Ja kādam bijusi iespēja viņu satikt, viņš nevarēja neiepatikties," tviterī rakstīja Svoboda.

Portāla "The Hockey Writer" žurnālists Marks Šeigs pauda: "Matīss Kivlnieks vienmēr būs Kolumbusas "Blue Jackets" spēlētājs. Numurs "80" nekad netiks aizmirsts. Savukārt Bijušais "Blue Jackets" spēlētājs Deivids Savārds sociālajā tīklā "Instagram" pauda, ka domās un aizlūdz par Kivlenieka ģimeni.

Medija "The Athletic" žurnālists Ārons Porclains uzvēra, ka Kivlenieks bija priecīga, laipna un pazemīga dvēsele. Viņš arī norādīja, ka jaunajam latvietim priekšā bija vēl tik daudz priecīgu brīžu un sasniegumu. "Nekas nevar mierināt viņa ģimeni un draugus, neviens vārds nespēs mierināt šīs sirdssāpes. Es jūtos tik ļoti slikti par viņiem. Es ceru, ka tuvākajās dienās Matīsa fanu un komandas biedru paustā mīlestība un novērtējums dos zināmu mieru un varbūt īsu brīdi smaidam," aizkustinoši rakstīja Porclains.

Kivlenieka bijušais komandas biedrs Amerikas hokeja līgas (AHL) komandā Klīvlendas "Monsters" Dilons Simpsons pauda, ka viņš bija viens no laipnākajiem komandas biedriem, ar kuru viņam bijis gods spēlēt. "Viņš bija cilvēks, kurš katru dienu telpā ienāca ar smaidu. Tevis ļoti pietrūks daudziem," rakstīja Simpsons.

Pagājušās sezonas "Blue Jackets" un "Monsters" spēlētājs Neitens Gerbī sacīja: "Grūti atrast vārdus, bet kopš dienas, kad uzvilkām vienādus kreklus, esam ģimene," viņš rakstīja.

