Ankipāns: neizmantojām savas iespējas un pazuda pārliecība

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienība Rīgas "Dinamo" svētdien neizmantoja savas iespējas un hokejistiem pazuda pārliecība pēc zaudētajiem vārtiem, pēc zaudējuma secina rīdzinieku galvenais treneris Ģirts Ankipāns.

Jau ziņots, ka "Dinamo" svētdien viesos ar rezultātu 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) kapitulēja Ufas "Salavat Julajev" komandai. Rīdzinieki zaudējušu trīs mačos pēc kārtas, divos no tiem paliekot "sausā".

"Pretinieki uzvarēja pelnīti. No sākuma spēle itkā gāja no rokas, taču neizmantojām savas iespējas. Kaut kur pazuda pārliecība, kamēr pretinieki iemeta divus vārtus vairākumā. Spēle izgāja no rokām, un pret tādu komandu grūti atspēlēt trīs vārtus. Komandā ir daudz jaunu hokejistu, kuriem šī ir ļoti laba skola. Protams, nav patīkami zaudēt, taču kaut kas ir jāupurē," pēcspēles preses konferencē stāstīja Ankipāns.

Traumas dēļ maču nepabeidza rīdzinieku aizsargs Metjū Majone.

"Šobrīd neko konkrēti nezinām. Būs izmeklējumi, pēc kuriem varēsim ko vairāk pateikt. Man izskatījās, ka nekā nopietna nav, vismaz es tā ceru," pauda Ankipāns.

Savainoti ir abi vadošie "Dinamo" vārtsargi Aleksanders Salāks un Andrejs Makarovs, tādējādi pie iespējas spēlēt KHL tiek gados jaunie Jānis Voris un Reinis Liepiņš.

"Jaunajiem vārtsargiem ir laba iespēja, ko viņi arī pienācīgi izmanto," skaidroja Ankipāns.

"Dinamo" ar 33 punktiem 46 spēlēs ir pirmspēdējā starp 12 Rietumu konferences komandām, bet pirmais astotnieks ir 18 punktu attālumā, līdz ar to tikšana Gagarina kausa izcīņā ir tikai teorētiska. Ufas komanda aizvadījusi par maču mazāk un ar 52 punktiem ir sestā Austrumos.

Rīgas hokejisti otrdien spēkosies ar Sanktpēterburgas SKA.