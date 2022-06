Ansons kopā ar 'Sea Dogs' izcīna prestižo Memoriālo kausu

Kanādas Hokeja līgas (CHL) Memoriālo kausu otrdien izcīnīja latviešu uzbrucēja Raivja Ansona pārstāvētā Sentdžonas "Sea Dogs". Viņš kļuvis par otro Latvijas hokejistu vēsturē, kuram izdevies iegūt šo balvu.

Savās mājās notiekošā Memoriālā kausa finālā "Sea Dogs" ar 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) apspēlēja Ontārio hokeja līgas (OHL) čempioni Hamiltonas "Bulldogs".

Ansons šajā spēlē izpildīja trīs metienus pa vārtiem un nopelnīja negatīvu lietderības koeficientu -2. Čempionu labā ar vieniem vārtiem un trim rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Kems Makdonalds. Savukārt par turnīra vērtīgāko hokejistu tika nosaukts "Sea Dogs" līderis Viljams Dafūrs, kurš četros mačos pamanījās iemest septiņas ripas un veikt vienu rezultatīvu piespēli.

"Sea Dogs" par Memoriālā kausa ieguvējiem kļuvusi otro reizi vēsturē. Pirmoreiz tas izdevās 2011. gadā. Tikmēr Ansons aiz Edgara Kuldas 2014. gadā kļuvis par otro Latvijas hokejistu vēsturē, kurš ticis pie Kanādas junioru prestižākās balvas.

Ansons turnīra četrās spēlēs iekrāja piecus (1+4) rezultativitātes punktus. Viņš Kvebekas junioru līgā (QMJHL) šosezon regulārajā čempionātā 56 spēlēs guva 60 (18+42) rezultativitātes punktus, bet izslēgšanas turnīrā piecos mačos atzīmējās ar pieciem (2+3) punktiem.

Memoriālajā kausā tradicionāli piedalās triju līgu – QMJHL, OHL un Rietumu hokeja līgas (WHL) – izslēgšanas spēļu uzvarētājas, kā arī turnīra rīkotāja, kas šajā gadījumā bija "Sea Dogs".

