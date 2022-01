ASV hokeja izlasi Pekinā pārstāvēs 15 studenti

ASV hokeja federācija ("USA Hockey") nosaukusi vīriešu valstsvienības sastāvu 2022. gada olimpiskajām spēlēm Pekinā, uz kurām dosies 15 hokejisti no Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA), ziņots federācijas mājaslapā.

Iztrūkstot Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētājiem, kuriem Covid-19 dēļ nebūs iespēja doties uz Pekinu, ASV izlase pieteikusi savu jaunāko sastāvu kopš 1994. gada olimpiskajām spēlēm. Hokejistu vidējais vecums ir 22,4 gadi.

Komandas sastāvā iekļauti arī pieci hokejisti, kuri nav sasnieguši 20 gadu vecumu, kas ASV izlasē nav noticis pēdējo 30 gadu laikā.

15 no pieteiktajiem hokejistiem šosezon spēlē NCAA čempionātā, astoņi pārstāv Eiropas līgas, bet divi no hokejistiem nāk no Amerikas hokeja līgas (AHL).

Plašākā profesionālo līgu pārstāvniecība ir Kontinentālajai hokeja līgai (KHL), kurā spēlē pieci hokejisti. Starp viņiem ir arī Helsinku "Jokerit" uzbrucējs Braiens O'Nīls, kurš vienīgais no šī izlases modeļa piedalījās arī 2018. gada olimpiskajās spēlēs.

Stick taps to the men in Red, White and Blue. 🇺🇸

The 2022 U.S. Olympic Men’s Hockey Team is official. #WinterOlympics pic.twitter.com/7sVpv53ygj