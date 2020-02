Atcelta NHL spēle: uz soliņa saļimst 'Blues' 'dzelzs vīrs' Būmīsters

Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēle Anaheimā otrdien, 11. februārī, tika atcelta, jo pirmajā periodā uz soliņa pēkšņi saļima Sentluisas "Blues" veterāns Džejs Būmīsters.

Nepatīkamie notikumi risinājās "Blues" un Anaheimas "Ducks" spēles pirmā perioda 13. minūtē. Spēlē tobrīd bija neliels pārtraukums, bet Būmīsters tikko bija aizvadījis gandrīz pusotru minūti ilgu nomaiņu, kad saļima uz soliņa. Hokejistam ātri tika sniegta medicīniskā palīdzība un viņš tika nogādāts slimnīcā, bet spēle atcelta.

"Blues" vadības paziņojumā nav teikts, vai hokejists pārcietis sirdstrieku, vien norādīts, ka bijušas sirdsdarbības problēmas.

"Pateicoties mūsu mediķiem, Anaheimas mediķiem un viņu fizioterapeitiem, izdevās stabilizēt Džeja stāvokli. Viņš bija pie samaņas un varēja kustēties, kad tika nogādāts Irvinas medicīnas centrā. Džejs ir pie samaņas un apziņas, bet viņam tiek veiktas papildus pārbaudes. Par Džeja stāvokli sīkāka informāciju sniegsim trešdienas rītā," teikts "Blues" paziņojumā.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT