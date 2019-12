Balcera fiziskā forma neļauj viņam atgriezties NHL, uzskata treneris

Latvijas izlases hokejists Rūdolfs Balcers vēl nav izsaukts atpakaļ no fārmkluba uz Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienību Otavas "Senators" savas fiziskās formas dēļ, intervijā radio stacijai "TSN 1200 Ottawa" atklāja Amerikas hokeja līgas (AHL) komandas Belevilas "Senators" galvenais treneris Trojs Mans.

Balcers pārbaudes spēlē Otavas "Senators" sastāvā savainoja potīti, kas piespieda hokejistam izlaist NHL sezonas sākumu. Fiziskās formas atgūšanas nolūkos hokejists pēc traumas izārstēšanas tika nosūtīts uz AHL, kur viņš lauza komandas rekordu, 11. spēlēs pēc kārtas izceļoties ar vismaz vienu rezultativitātes punktu.

"Domāju, ka Rūdija lielākais pluss ir viņa hokeja IQ," par spēlētāju izteicās Mans. "Viņš pozicionālā ziņā galvenokārt izpilda pareizās darbības, tādēļ AHL līmenī ripa seko viņam visur līdzi."

Sestdien uzvarētā spēlē pret Toronto "Marlies" komandu Balcers rezultatīvi piespēlēja komandas trešajā vārtu guvumā, arīdzan 12. spēlē izceļoties ar rezultativitāti. Liepājnieks šosezon AHL jau atzīmējies ar sešiem vārtiem un 12 rezultatīvām piespēlēm.

"Viņš uzbrukumā veido momentus pat, kad nerāda savu labāko sniegumu. Tā tieši notika spēlē pret "Marlies", kad trešais vārtu guvums "salauza" pretiniekus. Neuzskatīju to par labu spēli Rūdija izpildījumā. Runājot atklāti, viņš bija viduvējs. Taču ripa atkal viņam sekoja, viņš izveidoja momentu un pēc Patersona metiena tā atrada ceļu vārtos. Uz to viņš ir spējīgs šajā līmenī," atklāti par savas komandas uzbrucēju runāja galvenais treneris.

Balcers fārmklubā pirmo spēli aizvadīja 15. novembrī, bet ziņas par viņa atgriešanos NHL vēl nav izskanējušas. Mans norādīja, ka runājis par liepājnieku ar Otavas vienības galveno treneri Dīdžeju Smitu, tomēr abi speciālisti vēlas, lai hokejists pēc savainojuma pilnībā atgūtu fizisko formu.

"Viņš pats to atzīst. Zinu, ka viņš ļoti smagi strādājis ar mūsu fiziskās sagatavotības treneri Džeremiju Benuā. Viņš uzskata, ka var vēl sasniegt augstāku līmeni slidošanas ziņā. Par to runāju arī ar Dīdžeju [Smitu]. Diži vairāk uzbrukumā nevar paveikt – viņam ir 17 punkti 11 spēlēs. Tas viņu no NHL neattur.

Taču mums jāatgūst kāds pussolītis. Zinu, ka viņš uz to ir spējīgs, jo redzēju to pērn. Taču pēc septiņām izlaistām nedēļām tas prasa laiku. Strādājam arī pie atgriešanās savā zonā, lai pārliecinātos, ka viņš var spēlēt abās laukuma pusēs. Tas būs svarīgi, kad viņš spēlēs Otavā. Kā Dīdžejs jutīs, ka viņš sasniedzis attiecīgo līmeni, esmu drošs, ka viņš tiks pie savas iespējas," klāstīja Mans.

Balcers, aizvadot divreiz mazāk spēļu nekā vairums komandas biedru, jau sasniedzis trešā rezultatīvākā Belevilas vienības spēlētāju godu. Pati komanda ar 33 punktiem 26 spēlēs ieņem sesto vietu Austrumu konferencē. Savukārt Otavas vienība 35 NHL mačos sakrājusi 31 punktu, atrodoties 14. pozīcijā Austrumu konferencē.

Nākamo spēli Balcers un Belevilas "Senators" aizvadīs trešdien, kad vienība mājās uzņems Utikas "Comets" komandu.