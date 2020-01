Balceram AHL Zvaigžņu spēlē vārti un piespēle

Latvijas hokejists Rūdolfs Balcers Amerikas hokeja līgas (AHL) Zvaigžņu spēlē Ziemeļu divīzijas komandas labā trīs mačos guva vārtus un izdarīja piespēli.

Vispirms Balcera pārstāvētā Ziemeļu divīzijas vienība Zvaigžņu spēles ietvaros ar 5:6 pēcspēles metienos zaudēja Klusā okeāna divīzijas vienībai. Latvietis šajā mačā izcēlās ar vārtu guvumu, panākot rezultātu 3:4.

Savukārt nākamajā mačā, kurā Ziemeļu divīzija ar 5:6 piekāpās Centrālajai divīzijai, Balceram rezultatīva piespēle. Turnīru latvieša komanda noslēdza ar 2:5 zaudējumu Atlantijas Okeāna divīzijai. Balceram šajā mačā tikai divi metieni pa vārtiem. Līdz ar to Ziemeļu divīzijas komanda turnīrā palika pēdējā vietā.

The North falls 6-5 in a shootout to the Pacific in Game 1 of the #AHLAllStar Challenge.@rudolfsbalcers scored this beauty though pic.twitter.com/7kat5GeLcZ