Balceram četras soda minūtes

Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē četras soda minūtes svētdien, 20. februārī, nopelnīja Rūdolfs Balcers, bet viņa pārstāvētā komanda Sanhosē "Sharks" ar 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) piekāpās Lasvegasas "Knights".

Balcers pirmā perioda sestajā minūtē nopelnīja 2+2 minūšu sodu par bīstamu spēli ar augsti paceltu nūju. "Sharks" šajās četrās minūtēs vārtus nosargāja neskartus un rezultāts tobrīd vēl bija 0:0, bet 40 sekundes pēc Balcera atgriešanās laukumā "haizivis" zaudēja pirmos vārtus spēlē.

Visā mačā latviešu uzbrucējs laukumā bija 15:09 minūtes, izdarīja vienu metienu pa vārtiem, divreiz bloķēja pretinieku metienus, bet cīņu noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu "-1".

Hague gets high sticked by #SJSharks Balcers. After a quick review to look at which stick hit Hague's lip, #VegasBorn has a power play. pic.twitter.com/SofiJGehcd