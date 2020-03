Balceram četri metieni pa vārtiem 'Senators' uzvarā; Merzļikins atgriežas pieteikumā

Latviešu uzbrucējs Rūdolfs Balcers sestdien kopā ar Otavas "Senators" komandu izcīnīja uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē.

"Senators" viesos ar 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) pagarinājumā pārspēja Sanhosē "Sharks" vienību, kuras paspārnē savulaik bija Balcers. Spēles 11.minūtē viesus vadībā izvirzīja Niks Pols, kurš pēc piespēles no aizvārtes bija precīzs no vārtu priekšas. Tiesa, 11 sekundes pirms pirmā perioda beigām Evanders Keins pēc metiena no zilās līnijas bija pirmais pie atlēkušās ripas un realizēja vairākumu - 1:1.

Divas sekundes pirms otrās trešdaļas beigu signāla Kriss Tjērnijs nerealizēja "bullīti", toties viņš reabilitējās pagarinājuma pirmajā minūtē, kad pēc izgājiena divatā pret vienu pretinieku guva vārtus, izraudams uzvaru pār savu bijušo komandu.

Balcers šajā duelī uz ledus pavadīja 12 minūtes un 32 sekundes, kuru laikā četras reizes meta pa vārtiem un pārtvēra divas piespēles, dueli noslēdzot ar neitrālu lietderības koeficientu. Liepājniekam šosezon 13 mačos izdevies gūt vienus vārtus un atdot divas rezultatīvas piespēles, kā arī iekrāt negatīvu lietderību -1.

Turpretī sesto zaudējumu pēc kārtas cieta uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Bufalo "Sabres", kas viesos ar 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) piekāpās Filadelfijas "Flyers" vienībai. "Flyers" šobrīd ir deviņu uzvaru sērijā.

"Sabres" komandā vienīgos vārtus guva no Pitsburgas "Penguins" iegūtais uzbrucējs Dominiks Kahūns, bet pretiniekiem divreiz izcēlās Klods Žirū un vienu ripu cietoksnī ieraidīja Džoels Ferebī. Girgensons spēlēja 13 minūtes un 40 sekundes, kuru laikā divreiz meta pa vārtiem, pielietoja divus spēkus paņēmienus, pārtvēra divas piespēles un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1. Girgensons šajā sezonā laukumā devies 68 spēlēs, guvis 12 vārtus, veicis septiņas rezultatīvas piespēles un iekrājis pozitīvu lietderību +1.

Tikmēr vārtsargs Elvis Merzļikins atgriezies Kolumbusas "Blue Jackets" pieteikumā, viņa pārstāvētajai komandai viesos ar 4:1 (0:1, 0:0, 1:3) zaudējot Edmontonas "Oilers". Jonass Korpisalo šajā mačā atvairīja 20 no 23 pretinieku mestajām ripām, kamēr otrā laukuma galā viņa tautietis Miko Koskinens tika galā ar 45 raidījumiem.

Merzļikins nav spēlējis kopš 24.februāra, bet šosezon kopumā laukumā devies 32 cīņās, kurās vidēji ielaidis 2,39 ripas un atvairījis 92,2% metienu. Svētdien "Blue Jackets" viesosies pie Vankūveras "Canucks", un Merzļikinam būs iespēja atgriezties uz ledus.

Jau ziņots, ka uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Pitsburgas "Penguins", vārtus gūstot Jevgeņijam Malkinam un Sidnijam Krosbijam, sestdien savā laukumā tomēr ar 2:5 (0:3, 0:0, 2:2) piekāpās Vašingtonas "Capitals".

Bļugers laukumā pavadīja 12 minūtes un 23 sekundes, no kurām minūti un 15 sekundes nospēlēja mazākumā un četras sekundes - vairākumā. Tāpat uzbrucējs izdarīja vienu metienu pa vārtiem, reizi pielietoja spēka paņēmienu, vienreiz šķīrās no ripas, uzvarēja 31 procentā iemetienu un spēli noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1. Bļugers šosezon 67 spēlēs guvis deviņus vārtus un atdevis 13 rezultatīvas piespēles, iekrājot pozitīvu lietderību +2.

Visas četras latviešu komandas cīnās Austrumu konferencē. "Penguins" ar 84 punktiem 67 spēlēs ir piektā, "Blue Jackets" ar 79 punktiem 69 mačos ieņem astoto pozīciju, "Sabres" ar 66 punktiem 68 dueļos ir 14., bet aiz tās ar 62 punktiem 69 cīņās ir "Senators", kas apsteidz tikai līgas pastarīti Detroitas "Red Wings". Par vietu Stenlija kausa izcīņā reāli cīnās tikai "Penguins" un "Blue Jackets".