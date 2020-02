Balceram divi goli un spēles spožākās zvaigznes gods

Amerikas hokeja līgas (AHL) spēlē otrdien, 4. februārī, divus vārtus guva un par mača spožāko zvaigzni tika atzīts Rūdolfs Balcers, palīdzot Belevilas "Senators" ar 3:1 pieveikt Kristiāna Rubīna pārstāvēto Toronto "Marlies".

Balcers pirmā perioda astotajā minūtē izlīdzināja rezultātu 1:1, bet 23 sekundes pirms otrās trešdaļas beigām panāca 3:1. Visā mačā viņš izdarīja piecus metienus pa pretinieku vārtiem un nopelnīja pozitīvu lietderības koeficientu +2.

Rubīns pa pretinieku vārtiem nemeta, bet viņa lietderības koeficients bija +1.

Balcers traumas dēļ izlaida sezonas sākumu un nespēja uzreiz atgriezties NHL klubā Otavas "Senators", kas viņu nosūtīja uz AHL. Pēc teicami aizvadītiem mačiem AHL čempionātā gadu mijā Balcers atgriezās NHL un nospēlēja septiņus mačus, pēc kā atkal atgriezies AHL.

Šajā sezonā AHL viņš 26 spēlēs guvis 13 vārtus un izdarījis 17 rezultatīvas piespēles.

📹 @rudolfsbalcers had two goals as the #BellevilleSens extended its lead atop the North Division with a 3-1 victory against the Marlies #fortheB pic.twitter.com/PROh8gwd75