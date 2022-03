Balceram rupjš spēka paņēmiens, 'Sharks' zaudē papildlaikā

Latvijas izlases hokejists Rūdolfs Balcers svētdien aizvadīja otro spēli pēc atlabšanas no savainojuma, viņa pārstāvētajai Sanhosē "Sharks" komandai piedzīvojot zaudējumu izbraukumā.

"Sharks" komanda ar rezultātu 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1) papildlaikā zaudēja Anaheimas "Ducks" vienībai.

Balcers spēli aizvadīja otrajā uzbrucēju virknējumā, laukumā pavadot 17:28 minūtes, no kurām 2:01 bija vairākumā, bet 2:15 – mazākumā. Liepājnieks izpildīja divus spēka paņēmienus, vienreiz atņēma pretiniekam ripu, zaudēja vienīgajā iemetienā, ka arī nopelnīja divas soda minūtes.

Uzbrucējs astoņas minūtes pirms spēles beigām ar rokām laukuma apmalē iegrūda Džosu Mahuru, par ko nopelnīja noraidījumu. Komandas biedru aizstāvēt metās 20 gadus vecais Trevors Zīgress, ar kuru Balceram nācās skaidroties.

#SJSharks Rudolfs Balcers cross checks Ducks forward Mahura into the boards. #FlyTogether with their 5th power play of the game. pic.twitter.com/Ok4why9j5M