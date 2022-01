Balceram trešie vārti četrās spēlēs, 'Sharks' piedzīvo sāpīgu zaudējumu

Latvijas izlases hokejists Rūdolfs Balcers svētdien atzīmējās ar kārtējiem vārtiem Nacionālajā hokeja līgā (NHL), bet viņa pārstāvētā Sanhosē "Sharks" komanda piekāpās pamatlaika izskaņā.

"Sharks" vienība ar rezultātu 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) viesos zaudēja Karolīnas "Hurricanes" komandai.

Spēles piektajā minūtē mājinieku labā ar viltīgu metienu starp "Sharks" aizsargiem izcēlās Vinsents Tročeks. Rezultāts tika izlīdzināts tikai trešā perioda ievadā. Laukuma saimnieki zaudēja cīņā pie laukuma apmales, un Balcers tika pie ripas vārtu priekšā, tūlīt pat pārspējot Frederiku Andersenu.

Liepājnieks laukumā pavadīja 15:11 minūtes, kuru laikā izpildīja divus metienus, kā arī bloķēja trīs pretinieku metienus un izpildīja vienu spēka paņēmienu.

Uzbrucējs šosezon laukumā devies 29 spēlēs, kurās atzīmējās ar 14 punktiem (pieci vārti un deviņas rezultatīvas piespēles). Trīs no precīzajiem metieniem viņš izpildījis pēdējo četru aizvadīto spēļu laikā.

