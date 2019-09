Balcers savainojuma dēļ nevarēs spēlēt ilgu laika periodu

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Otavas "Senators" latviešu uzbrucējs Rūdolfs Balcers savainojuma dēļ nevarēs kādu laiku palīdzēt savai vienībai, paziņojis kluba ģenerālmenedžeris Pjērs Dorions.

Balcers ķermeņa apakšdaļas traumā iedzīvojās trešdien notikušās pārbaudes spēles pirmajā periodā, kad pēc sadursmes ar pretinieku ieslīdēja bortā, laukumā vairs neatgriežoties. Viņš paspēja nospēlēt trīs minūtes un 23 sekundes.

Liepājnieks nepiedalījās šodienas treniņā un, kā ziņo Ziemeļamerikas mediji, viņam uz ceļgala bija uzlikts aizsargs.

Balceram tiks veikta magnētiskā rezonanse, kurā tiks noteikta traumas nopietnība un tas, cik ilgi būs jādziedē savainojums.

This might be where Rudolfs Balcers got injured, if it happened tonight. Falls out front and then bumps the boards.

Don't think he played another shift for the #Sens after this. Clocked in with 3:23 worth of ice time. pic.twitter.com/Y47pMsWQR1