Balcers spoži atgriežas laukumā pēc traumas izārstēšanas

Teicami laukumā pēc traumas izārstēšanas piektdien, 15. novembrī, atgriezās Rūdolfs Balcers, kurš Amerikas hokeja līgas (AHL) spēlē guva divus vārtus un kļuva par mača galveno varoni.

Balcera divi goli palīdzēja Beleviles "Senators" ar 4:3 pieveikt Bridžportas "Sound Tigers". Balcers mača 57. minūtē panāca 3:3, bet pagarinājuma otrajā minūtē vairākumā nodrošināja "Senators" uzvaru.

Balcers visā mačā izdarīja četrus metienus pa vārtiem, bet viņa lietderības koeficients bija +1.

📹 Two points and the point streak hits six after the #BellevilleSens beat Bridgeport 4-3 in overtime #fortheB pic.twitter.com/EVPNKNMm2g