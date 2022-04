Balcers uzvarā pret Merzļikinu gūst kārtējos vārtus

Latvijas izlases hokejists Rūdolfs Balcers otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē ar gūtiem vārtiem kaldināja sevis pārstāvētās Sanhosē "Sharks" komandas uzvaru pār Elvi Merzļikinu un Kolumbusas "Blue Jackets".

"Sharks" vienība mājās uzvarēja ar rezultātu 3:2 (3:0, 0:0, 0:2), pārtraucot desmit zaudējumu sēriju.

Balcers laukumā pavadīja 14:25 minūtes, no kurām 64 sekundes bija mazākumā. Liepājnieks guva vienus vārtus, izpildīja divus metienus un piecus spēka paņēmienus, kā arī vienreiz atņēma pretiniekam ripu. Viņš tika pie lietderības koeficienta +1.

Uzbrucējam tie bija jau trešie vārti pēdējās četrās spēlēs, savukārt savu tautieti Elvi Merzļikinu viņš NHL spēlē pārspēja pirmo reizi. Balcers ar precīzo metienu atzīmējās pirmajā periodā, kad viņam izcilu piespēli atdeva 20 gadus vecais Tomass Bordelo, kuram tā bija otrā spēle NHL.

25 gadus vecais hokejists šosezon 55 spēlēs sakrājis 11 gūtus vārtus un 11 rezultatīvas piespēles.

What a goal and what a pass.

🤤🥹🫠 Bordeleau ➡️ Balcers 🚨#SJSharkspic.twitter.com/GTFtLSPvzG