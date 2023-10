Balinskim aktīvs sniegums un liels spēles laiks, 'Panthers' uzvar NHL pārbaudes spēlē

Latviešu aizsargs Uvis Balinskis naktī uz piektdienu tika pie liela spēles laika Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārbaudes spēlē, kurā Floridas "Panthers" guva uzvaru.

"Panthers" izbraukumā ar 6:3 (1:1, 2:2, 3:0) pārspēja Tampabejas "Lightning".

Balinskis uz ledus pavadīja 20:58 minūtes, kas bija otrais lielākais spēles laiks Floridas komandā, turklāt viņš bija pirmajā maiņā. Latvietis paguva izpildīt četrus metienus pa vārtiem, pielietot vienu spēka paņēmienu un nopelnīt pozitīvu lietderības koeficientu +1.

Uvis Balinskis really doing everything he can right now to give a good impression to the FO/Coachinf staff in trying to make this team.

Even if he doesn’t, he’s left a good impression tonight. He’s been really quick to loose pucks and jumping in on plays. #TimeToHunt