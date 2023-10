Balinskis savā trešajā NHL pārbaudes spēlē izdara metienu pa vārtiem

Latvijas hokeja aizsargs Uvis Balinskis svētdien piedalījās Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Floridas "Panthers" pārbaudes spēlē, kurā komanda ar rezultātu 2:4 izbraukumā piekāpās Otavas "Senators".

Balinskis aizvadīja savu trešo pārbaudes spēli "Panthers" rindās. Viņš šajā mačā izdarīja vienu metienu pa vārtiem un nopelnīja neitrālu lietderības koeficientu. Detalizēta informācija par latvieša spēles laiku NHL mājaslapā šoreiz nav norādīta.

"Panthers" labā abus vārtus guva Antons Lundels, savukārt "Senators" sastāvā precīzus metienus izdarīja Jirži Smejkāls, Robijs Jarventijs, Pārkers Kellijs un Dreiks Batersons.

