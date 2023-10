Balinskis tuvojas debijai NHL: 'Panthers' samazina aizsargu skaitu līdz septiņiem

Latviešu aizsargs Uvis Balinskis palicis Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandā Floridas "Panthers" arī pēc tam, kad vienībā svētdien aizsargu skaits samazināts līdz septiņiem. Tādējādi Latvijas izlases hokejists tuvojas debijai pasaulē spēcīgākajā līgā.

"Panthers" turpina gatavoties jaunajai sezonai, ko Floridas štata klubs sāks naktī uz 13. oktobri viesos pret Mineostas "Wild".

Balinskis piedalījās piecās no sešām "Panthers" pārbaudes spēlēm, izpelnoties gana lielu spēles laiku un vietu arī pirmajā maiņā. Pēc noslēdzošā pārbaudes mača, kurā Floridas vienība piekāpās Tampabejas "Lightning", vienība veica kārtējās izmaiņas sastāvā un atbrīvojās no vairākiem hokejistiem, tostarp diviem aizsargiem - Keisija Fidžeralda un Džona Ludviga. Viņi ievietoti neaizsargāto spēlētāju sarakstā un karjeras turpinās kādā citā NHL komandā vai "Panthers" fārmklubā.

In addition to Dalpe and Fitzgerald, John Ludvig was placed on waivers by the Florida Panthers.

Panthers final D group should look as follows: Forsling, OEL, Mahura, Mikkola, Reilly, Kulikov, Balinskis.