Bedārds NHL draftā izvēlēts ar pirmo numuru; Fantili kļūst par Merzļikina komandas biedru

Nacionālās hokeja līgas (NHL) jauno spēlētāju draftā Čikāgas "Blackhawks" ar pirmo numuru izvēlējusies kanādieti Konoru Bedārdu, savukārt ar otro un trešo numuru draftēti nesen Rīgā pasaules čempionātā spēlējušie Leo Kārlsons un Adams Fantili.

Bedārda izraudzīšanās ar pirmo numuru nav nekāds pārsteigums, jo viņu uzskata par aizvadīto gadu lielāko talantu. Vēl 17 gadus vecais Bedārds šogad Rietumu hokeja līgas (WHL) čempionātā 57 spēlēs guva 71 vārtus un izdarīja 72 rezultatīvas piespēles. Viņš arī Kanādas izlases sastāvā uzvarēja 2021. gada pasaules U-18 čempionātā, kā arī veicināja kanādiešu triumfu aizvadītajos divos U-20 čempionātos.

Savukārt ar otro numuru tika izvēlēts zviedrs Leo Kārlsonu, kurš nonāca Anaheimas "Ducks" vienībā. Vinš aizvadītajā sezonā bija latviešu Rodrigo Ābola un Riharda Mareņa komandas biedrs "Orebro" klubā. Zviedrijas augstākajā līgā 18 gadus vecais uzbrucējs 44 spēlēs guva 25 (10+15) punktus, turklāt atzīstamu artavu sniedza arī "play-off" cīņās - deviņi (1+8) punkti 13 mačos. Viņš pārstāvēja Zviedrijas izlasi pasaules hokeja čempionātā Rīgā un Tamperē, un tur Kārlsons astoņās spēlēs guva trīs vārtus un izdarīja divas rezultatīvas piespēles.

"Esmu nedaudz pārsteigs, man bija 50 pret 50 sajūta par to, ka tikšu izvēlēts ar otro numuru. Svarīgi, ka man bija tikšanās ar Anaheimas komandas vadību. Tikpat labi mani varēja izvēlēties ar piekto numuru, bet šis ir lieliski," neslēpa Kārlsons.

Par Elvja Merzļikina komandas biedru Kolumbusas "Blue Jackets" komandā kļuva Adams Fantili, kuru draftēja ar trešo numuru. Viņš savā pirmajā Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionāta sezonā 36 spēlēs guva vidēji teju divus punktus mačā – 30 vārti un 36 piespēles.

Fantili arī spēlēja pasaules čempionātā Rīgā un Tamperē, un viņš Kanādas izlasei palīdzēja izcīnīt zelta medaļas ar gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm.

