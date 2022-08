Bezsirdīgi ignoranti pelnīs asins naudu - Slovākijas valsts sekretārs nikns par hokejistu došanos uz KHL

Tie slovāku spēlētāji, kuri šovasar pārcēlušies uz Kontinentālo hokeja līgu (KHL), ir bezsirdīgi ignoranti, kuri pelnīs asins naudu, izteicies Slovākijas Valsts sekretārs sporta jautājumos Ivans Husārs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sagaidāms, ka nākamajā sezonā KHL spēlēs vismaz septiņi Slovākijas hokejisti - Adams Hūska (Ņižņijnovgorodas "Torpedo"), Kristians Jarošs (Omskas "Avangard"), Adams Liška (Čerepovecas "Severstaļ"), Samuels Bučeks (Ņižņekamskas "Ņeftehimik"), Mihals Čajkovskis (Novosibirskas "Sibirj"), Patriks Ribārs (Maskavas "Spartak") un Mihals Krištofs (Vladivostokas "Admiral").

Husārs savā "Facebook" lapā publicēja paziņojumu 21. augustā - dienā, kad 1968. gadā Čehslovākijā iebruka PSRS karaspēks, kā arī Polijas, Ungārijas un Bulgārijas tautas republikas armijas.

"Pirms 54 gadiem mūsu valstī nakts laikā iebruka mūsu sabiedrotie. Meksikas olimpiskajās spēlēs vingrotāja Vera Čāslavska nolieca galvu, kad skanēja PSRS himna. Tas bija drosmīgs žests, par ko komunisti lika viņai samaksāt. Hokejists Jozefs Golonka pret krieviem vienmēr spēlēja ar visu sirdi un dvēseli, Ščastniju brāļi no krieviem lidoja pēc iespējas tālāk, zviedri un somi neparaksta līgumus KHL," rakstīja Husārs.

"Savukārt seši (tagad jau septiņi - aut.) labi mūsu hokejisti ir parakstījuši KHL līgumus. Līgā, kas ir sponsorēta galvenokārt no valdības kompāniju puses. Līgā, kas ir propagandas šūpulis militārajam agresoram Vladimiram Putinam. Mūsu hokejisti grasās spēlēt Krievijā, daži no viņiem to nostāda augstāk par spēlēšanu Ziemeļamerikā," norādīja valsts sekretārs. "Viņi spēlēs pret Maskavas "CSKA", kas savu spēlētāju Ivanu Fedotovu aizsūtīja uz Sibīriju. Mūsu hokejisti pelnīs asins naudu. Viņi seko sistēmai, kas centīsies parādīt, ka līga ir bagāta un to neietekmē sankcijas."

Četri no šiem hokejistiem palīdzēja Slovākijai ziemā izcīnīt bronzu Pekinas olimpiskajās spēlēs un par to viņiem pienākas finansējums no valsts. Husārs šo naudu centīsies bloķēt.

"Šī nauda nāk no Slovākijas nodokļu maksātājiem. Iespējams, dažiem no viņiem klusiņām vajadzēs doties uz mežu pēc malkas, lai sagatavotos ziemai, vai arī jāmazgājas aukstā ūdenī, lai ietaupītu elektrību boilerim. Sportā, teātrī, skolā un slimnīcās iesaistītie cilvēki lūgsies, lai slepkavnieki neklauvē pie viņu durvīm..." akcentēja politiķis. "Un jūs, puiši, pelnīsiet naudu savai bagātajai dzīvei Krievijā. Jūs palīdzēsiet izplatīt Putina propagandu. Jūs atbalstīsiet līgu valstī, kas Slovākiju ir ievietojusi savā ienaidnieku sarakstā. Jūs esat ignoranti. Bezsirds ignoranti."

Sagaidāms, ka gaidāmajā KHL sezonā spēlēs arī divi hokejisti no Latvijas - Jānis Kalniņš (Habarovskas "Amur") un Nikolajs Jelisejevs ("Admiral").