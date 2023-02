Bijušais IIHF prezidents un Putina marionete Fāzels ieguvis Krievijas pilsonību, ziņo medijs

Bijušais Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) prezidents Renē Fāzels ieguvis Krievijas pilsonību, vēsta Krievijas ziņu aģentūra "Interfax".

Kā vēsta aģentūra, 73 gadus vecais Fāzels arī savā īpašumā ieguvis 54% no Krievijas ābolu audzētavas "Alma Holding". Pārējie 46% piederot "Volga Group Agro", kuras vadītājs ir krievu oligarhs Genādijs Timčenko.

Fāzels par IIHF prezidentu nostrādāja 27 gadus no 1994. līdz 2021. gada. Šobrīd viņš ir organizācijas goda prezidents. Tomēr jau prezidentūras laikā šveicietis ar Krieviju un šīs valsts diktatoru Vladimiru Putinu bija izveidojis itin siltas attiecības.

