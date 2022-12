'Blue Jackets' ar Merzļikinu rezervē uzvar 'Blackhawks'

Kolumbusas "Blue Jackets" sestdien ar Latvijas vārtsargu Elvi Merzļikinu rezervē Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā uzvarēja Čikāgas "Blackhawks".

Konferenču vājāko komandu duelī "Blue Jackets" bija pārāka ar rezultātu 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) un pārtrauca septiņu zaudējumu sēriju.

Jonass Korpisalo "Blue Jackets" vārtos atvairīja 26 no 27 metieniem, kamēr otrā laukuma galā Alekss Steloks tika galā ar 34 no 37 ripām. Merzļikins nav spēlējis kopš 13. decembra, bet šonedēļ viņš pēc atlabšanas no saslimšanas atgriezās komandas treniņos.

Pirmā perioda 12.minūtē viesus vadībā izvirzīja Andreass Atanasiu, izmantodams situāciju, kurā "Blue Jackets" nespēja iziet ar ripu ārpus no savas aizsardzības zonas. 80 sekundes pirms došanās pārtraukumā Emīls Bemstrems ar raidījumu no iemetienu apļa panāca 1:1.

Otrās trešdaļas ceturtajā minūtē pēc pretuzbrukuma mazākumā Gustavs Nīkvists panāca 2:1, bet trīs sekundes pirms perioda beigām Kirils Marčenko ar netraucētu metienu nostiprināja "Blue Jackets" komandai vadību. 39 sekundes pirms finālsvilpes Nīkvists mazākumā raidīja ripu tukšos vārtos un sasniedza galarezultātu 4:1.

"Blue Jackets" ar 24 punktiem 35 spēlēs ieņem pēdējo, 16.vietu Austrumu konferencē, bet "Blackhawks" ar 20 punktiem 35 cīņās ir 16.pozīcijā Rietumos.

Kolumbusas komanda nākamo maču aizvadīs otrdien, kad viesosies pie Otavas "Senators".