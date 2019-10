'Blue Jackets' ar Merzļikinu vārtos pagarinājumā zaudē 'Blackhawks'

Latvijas izlases vārtsargs Elvis Merzļikins piektdien Nacionālajā hokeja līgā (NHL) aizvadīja savu otro spēli NHL karjerā, kopā ar Kolumbusas "Blue Jackets" pagarinājumā zaudējot Čikāgas "Blackhawks".

"Blue Jackets" viesos pretiniekiem kapitulēja ar 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1). Merzļikins aizvadīja stabilu spēli, izpelnoties komentētāju uzslavas. Viņš kopumā atvairīja 30 no 33 pretinieku mestajām ripām.

Pēc mača, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, viņš lakoniski sacīja: "Šoreiz tie vairs nebija septiņi vārti, šoreiz tikai trīs".

Merzļikina pārstāvētā vienība pēc aizvadītām septiņām spēlēm Austrumu konferencē ieņem 10. vietu.

Another angle. Puck bounces up into Toews' body and then into the net. #CBJ pic.twitter.com/0zr3R56kHS