'Blue Jackets' ģenerālmenedžeris sola Merzļikinam dot pietiekami daudz iespēju sevi pierādīt

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargiem Elvim Merzļikinam un Jonasam Korpisalo nākamajā sezonā būs pietiekami daudz iespēju sevi pierādīt, intervijā ESPN sacīja kluba ģenerālmenedžeris Jarmo Kekalainen.

"Blue Jackets" komandai nākamajā sezonā sāksies jauna ēra, jo komandu pametis ilggadējais vārtsargs Sergejs Bobrovskis, kurš bija viens no līgas labākajiem savā pozīcijā. Merzļikins pēc lieliskas karjeras Eiropā aizvadīs debijas sezonu NHL, bet Korpisalo iepriekš bija aiz Bobrovska muguras. Kekalainens pagaidām nesteidz izteikt savu prognozi par to, kuram no abiem vārtsargiem ir lielākas iespējas kļūt par pirmo numuru.

"Mēs būsim atvērti dažādiem risinājumiem. Mēs mūsu puišiem dosim pienācīgu iespēju, lai viņi varētu sevi pierādīt. Mēs nesteigsimies un būsim pacietīgi," sacīja ģenerālmenedžeris. "Mums ir divi talantīgi vārtsargi."

"Korpisalo iepriekš bija otrais vārtsargs. Elvis pacietīgi spēlēja Eiropā un tur kļuva par labāko vārtsargu 25 gadu vecumā. Ir daudzi piemēri, kad vārtsargs nogaida, līdz ierodas NHL un uzreiz šeit var spēlēt," kā piemērus minot Niklasu Bakstrēmu un Jonasu Hilleru turpināja Kekalainens. "Hillers Anaheimā tolaik bija aptuveni tādā pašā vecumā kā Elvis. Elvis Šveices līgā un pasaules čempionātos bija superzvaigzne. Tas gan nenozīmē, ka viņš NHL uzreiz nospēlēs lieliski, taču tur ir potenciāls."

"Ja paskatās apkārt, tad gandrīz visi vārtsargi pirms kļūšanas par pirmajiem numuriem, bijuši rezervisti. Nav daudzi, kuri uzreiz varēja uzņemties pamatvārtsarga lomu. Tāpēc mēs šiem puišiem dosim iespēju," viņš uzsvēra.

Kekalainens arī piebilda, ka "Blue Jackets" spēles stils ir ļoti parocīgs vārtsargiem.