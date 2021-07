'Blue Jackets': traģēdija ar Kivlenieku notika kāzu svinībās

Latviešu vārtsargs Matīss Kivlenieks bojā gāja traģiskā negadījumā svinībās – tā bija NHL kluba Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargu trenera Menija Legasija meitas kāzu diena, trešdien preses konferencē apstiprināja Kolumbusas kluba vadība.

Ziņots, ka 4. jūlijā ASV traģiskā negadījumā bijā gāja latviešu talantīgais vārtsargs Kivlenieks, kuram bija tikai 24 gadi. Sākotnēji neoficiālā versija Kivlenieka bojāejai bija pirotehnikas atlūzas trāpījums, vēlāk Mičiganas štata pilsētas Novi policija norādīja, ka hokejists nāvējošo galvas traumu guva, kad bēga no uguņošanas nelaimes. Tomēr veiktā autopsijā noskaidrots, ka Kivleniekam nāvējošs izrādījās pirotehnikas trāpījums.

Kā vēstīja vairāki ASV mediji, pirotehnikas kļūme radusies brīdī, kad vairāki cilveki atpūtušies džakuzi. Viens pirotehnikas šāviens lidoja pār cilvēkiem, kuri atradās džakuzi, pēc kā cilvēki sākuši bēgt. Tad sekojis otrs lādiņš, kas trāpījis Kivleniekam, nogalinot jauno hokejistu. Persona, kura rīkojusi uguņošanu, neesot bijusi alkohola reibumā.

Kolumbusas "Blue Jackets" un policija līdz šim nebija komentējuši par negadījuma notikuma vietu. Viena no versijām – vārtsargu trenera Legasija mājās bijušas svinības par godu ASV Neatkarības dienai. Neoficiāli arī izskanēja, ka svinības bijušas par godu Legasija meitas kāzām.

Tagad "Blue Jackets" prezidents Džons Deividsons apstiprināja, ka svinības bijušas Legasija privātajā mājā, un svinības bijušas par godu Legasija meitas kāzām. No "Blue Jackets" spēlētājiem svinībās bijuši tikai Kivlenieks un otrs latviešu vārtsargs šajā klubā Elvis Merzļikins, kurš bijis ar savu sievu, kas ir bērna gaidībās.

#CBJ John Davidson was clearly emotional throughout the news conference & was asked about Matiss' 1st win as a Blue Jacket against JD's @NYRangers in the Garden. pic.twitter.com/3nmrgOYA5S — Clay Hall (@claywsyx6) July 7, 2021







Deividsons norādīja, ka vissmagāk šajā brīdī bijis Merzļikinam, kurš ar sievu bijis traģēdijas aculiecinieki sava tuvākā drauga nāvei. Merzļikins gan traģēdijas brīdī, gan šobrīd ļoti daudz palīdzot komunikācijā ar Kivlenieka radiniekiem saistībā ar visām formalitātēm, kas jākārto saistībā ar hokejista nāvi.

Deividsons gan sīkāk nekomentēja trāgēdijas detaļas un sacīja, ka izmeklēšanu veiks policija, tomēr atkārtoja, ka tas bijis traģisks negadījums, nevis kāda nevīžība vai kāda cilvēka neuzmanīga rīcība.

#CBJ John Davidson with a request for fans and the hockey world regarding goaltending coach Manny Legace and goaltender Elvis Merzlikins, who witnessed the accident on Sunday that took Matiss Kivleniek's life. pic.twitter.com/ZdDBff2CbD — Aaron Portzline (@Aportzline) July 7, 2021



Viens no žurnālistiem "Blue Jackets" prezidentam jautāja, kādēļ kluba paziņojumā kā nāves iemesls minēta galvas trauma, lai gan vēlāk kļuvis zināms, ka iemesls ir priotehnikas kļūme. Deividsons norādīja, ka kluba paziņojumā teikts "šķietami, ka iemesls ir galvas trauma pēc kritiena", bet tas nav apgalvots, un policija vēlāk visu skaidrojusi detalizētāk.

Traģēdijas fonā Merzļikinu saniknoja kāds ieraksts sociālajos tīklos. Pēc tam, kad bija zināms, ka svinībās piedalījies arī Merzļikins, viens no tvitera lietotājiem uzrakstīja latviešu vārtsargam: "Es ceru, ka tu guvi vērtīgu mācību no savas nakts ballēšanās pieredzes: ja spēlējat stulbas spēlīte, tad iegūstat stulbas balvas." Merzļikins šim cilvēkam atbildējis: "Es nekad neatbildu faniem, it īpaši, ja man ir jāpamato lietas. Bet šoreiz tas ir citādāk... Es izlasīju tavu komentāru un ceru, ka tu juties sapuvis par to, ko tu teici. Mēs zaudējām labu cilvēku nevis "stulbuma" dēļ, bet tāpēc, ka viņš to (petardes triecienu) uzņēma mūsu vietā."