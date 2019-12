'Blue Jackets' treneris 'uzsprāgst' pēc 'nozagtās' uzvaras

Latvijas izlases vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Kolumbusas "Blue Jackets" galvenais treneris Džons Tortorella pēc svētdien piedzīvotā zaudējuma veltīja asus pārmetumus tiesnešiem, kuri, viņaprāt, "nozaga" uzvaru.

"Blue Jackets" svētdien pēcspēles metienos ar 2:3 zaudēja Čikāgas "Blackhawks", bet momenti, kas izsauca Torotrellas niknumu, bija pagarinājuma pēdējās sekundēs un pēcspēles metienos. Spēlējot vairākumā, "Blue Jackets" guva vārtus, tomēr ripa ielidoja vārtos jau pēc spēles beigu sirēnas. Savukārt pēcspēles metienos traumu guva Kolumbusas komandas pamatvārtsargs Jonass Korpisalo, bet viņa vietā stājās Merzļikins.

Korpisalo ir vienīgais NHL vārtsargs, kurš guvis visas savas komandas uzvaras, jo Merzļikinam NHL karjerā pagadiām nav izdevies tikt pie panākuma.

Tortorella, kurš ir zināms ar savu tiešumu izteicienos, dusmas nav valdījis uzreiz pēc spēles beigām. Pēcspēles preses konference ar treneri arī nebija diez ko gara – pēc nepilnas minūtes ilga monologa, kurā bija arī rupjības, Tortorella atstāja telpu, neatbildot uz jautājumiem.

"Svilpe (par "Blackhawks" pārkāpumu) atskanēja 19,2 sekundes (pirms pagarinājuma beigām). Kaut kādu iemeslu dēļ laika skaitīšana turpinājās vēl 1,1 sekundi un (pagarinājumā) palika 18,1 sekunde. Man nav pat mazākās nojausmas, kas tam bija par iemeslu. Tā vietā, lai izmainītu atlikušo laiku, viņi (tiesneši) pateica mūsu kapteinim, ka to nedarīs. Toronto (NHL video tiesnešu centrs) neiejaucas, tiesneši neveic savu sasodīto darbu, un mēs zaudējam spēli, pazaudējam vārtsargu. Ja viss būtu noticis pareizi, tad notikumu ķēde būtu cita - mēs nezaudētu vārtsargu un uzvarētu spēli. Tad kādas (cenzēts) tehnoloģijas? Tehnoloģijas un lietu sakārtošana pareizi… Lai arī kādam būtu jāstrādā, tā vietā tiesnešu, līgas un Toronto (NHL video tiesnešu centra) stūrgalvības dēļ mūs šodien "apčakarēja". Tas nav smieklīgi. Es neatbildēšu ne uz vienu (cenzēts) jautājumu," sacīja Tortorella un atstāja mediju telpas.

A furious John Tortorella on how he believes the officials mismanaged the clock at the end of overtime.#CBJ | @BlueJacketsNHL pic.twitter.com/UWMw96F3FX