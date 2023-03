'Blue Jackets' tuvāko dienu laikā mēģinās tikt vaļā no nupat iegūtā Merzļikina konkurenta

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda Kolumbusas "Blue Jackets" līdz maiņas darījumu termiņa beigām centīsies atbrīvoties no nupat iemainītā vārtsarga Džonatana Kvika, vēsta TSN apskatnieks Pjērs Lebruns.

Losandželosas "Kings" leģenda Kviks pārsteidzoši nonāca Kolumbusas īpašumā trešdien, kad kopā ar divām drafta izvēlēm pirmajā un trešajā kārtā tika apmainīts pret "Blue Jackets" vārtsargu Jonasu Korpisalo un aizsargu Vladislavu Gavrikovu.

Tomēr, iespējams, 37 gadus vecais Kviks savas jaunās komandas īpašumā nemaz nebūs tik ilgu brīdi, arī pats vārtsargs neesot sajūsmā par nonākšanu NHL pastarītē.

Blue Jackets will try to quickly explore the market before Friday's deadline to see if there's interest on a playoff team for pending UFA Jonathan Quick. Which has has been communicated to the veteran goalie, and well, no doubt would be a desirable outcome for him.