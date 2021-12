'Blue Jackets' vārtsarga Korpisalo prātu nodarbina Somijas obligātais militārais dienests

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargam Jonasam Korpisalo jāiziet Somijas obligātās militārās apmācības, taču viņš šobrīd pats neredz iespēju to izdarīt tā, lai tas neietekmētu viņa karjeru, raksta medijs "The Athletic".

Somija šobrīd ir viena no retajām valstīm pasaulē, kur katram vīrietim vecumā no 18 līdz 28 gadiem jāiziet obligātās militārās apmācības, bet Korpisalo to vēl nav izdarījis. Viņam aprīlī būs 28. dzimšanas diena, un Somijā jau paziņots, ka viņam militārais dienests sāksies 11. aprīlī, taču problēma ir tajā, ka "Blue Jackets" regulāro sezonu noslēgs 29. aprīlī.

Pats vārtsargs no Somijas zināja, ka viņam tas ir jāizdara, tomēr publiskais paziņojums situāciju aktualizējis. Līdz šim vasarās viņš nav vēlējies izlaist savu gatavošanos nākamajai sezonai, bet šosezon viņam noslēdzas līgums ar "Blue Jackets" komandu. Tādējādi militārais dienests var ietekmēt viņa iespējas tikt pie jauna līguma.

Uz jautājumu, vai viņu tas satrauc, Korpisalo atbildēja apstiprinoši. Tomēr viņš uzsvēra, ka sezonas laikā viņš negrasās pamest komandu.

"Es savā karjerā esmu posmā, kad esmu savā briedumā, un vasaras man ir ļoti svarīgs. Kad es tur atgriezīšos, tad redzēšu, kas notiks," teica pats Korpisalo. Turklāt viņš atgriešanos dzimtenē nevar atlikt, jo viņam tuvojas arī pases derīguma termiņa beigas.

Korpisalo militārās apmācības ilgs 165 dienas. Pat ja viņš 11. aprīlī dotos uz Somiju, viņam tās noslēgtos tikai 23. septembrī, kad NHL komandas sāks savu treniņnometni.

Šajā sezonā Korpisalo piedalījies astoņās NHL spēlēs, kurā vidēji ielaidis 3,95 vārtus un atvairījis 88,5% metienus. NHL karjerā viņam 168 spēles, kurās viņš vidēji ielaidis 2,95 vārtus un atvairījis 90,4% metienu.