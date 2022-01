Bļugera gūtie vārti palīdz 'Penguins' atspēlēties no 0:3

Latvijas izlases hokejists Teodors Bļugers pirmdien palīdzēja Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienībai Pitsburgas "Penguins" atgūties no trīs vārtu deficīta un svinēt uzvaru.

"Penguins" vienība ar rezultātu 5:3 (0:3, 2:0, 3:0) izbraukumā pieveica Lasvegasas "Golden Knights" komandu.

Bļugers laukumā pavadīja 13:16 minūtes, no kurām 2:02 bija mazākumā. Hokejists guva vienus vārtus, izpildīja četrus spēka paņēmienus, vienreiz bloķēja metienu, vienreiz atņēma pretiniekam ripu, kā arī uzvarēja sešos no 11 iemetieniem.

"Penguins" komanda pirmo reizi šosezon atļāva pretiniekiem gūt trīs vārtus pirmajā periodā. Čandlers Stīvensons, Jevgeņijs Dadonovs un Nikolass Ruā atzīmējās mājinieku labā, panākot rezultātu 0:3.

Taču "Golden Knights" nākamo 12 minūšu laikā pat netika pie metiena pa "Penguins" vārtiem. Vispirms vairākumu otrās trešdaļas septītajā minūtē izmantoja Džeisons Zakers, bet 50 sekundes Bļugers jau samazināja deficītu līdz 2:3. Centra uzbrucējs ieradās pareizajā vietā, pareizajā laikā, savācot atlēkušo ripu ātrajā uzbrukumā pēc Braiena Boila metiena.

