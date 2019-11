Bļugera 'Penguins' atspēlē trīs vārtu deficītu un uzvar pagarinājumā

Nacionālās hokeja līgas (NHL) reguārā čempionāta spēlē ceturtdien, 7. novembrī, Pitsburgas "Penguins" atspēlēja trīs vārtu deficītu un pagarinājumā ar 4:3 (0:1, 0:2, 3:0, 1:0) pieveica Ņujorkas "Islanders", bet uzvarētāju rindās negatīvs lietderības koeificients bija Latvijas izlases uzbrucējam Teodoram Bļugeram.

Bļugers nospēlēja 12:36 minūtes, uzvarēja divos no pieciem iemetieniem, bloķēja vienu pretinieku metienu, reizi pielietoja spēka paņēmienu, bet viņa lietderības koeficients bija "-1".

Jau spēles 19. sekundē Keisijs Sizikass guva "Islanders" pirmos vārtus, bet otrajā periodā trīs minūšu laikā Kals Klaterbaks mazākumā un Adams Pelehs panāca 3:0. "Penguins" atspēlēšanos veica pēdējās trešdaļas pirmajā daļā septinu minūšu laikā – precīzi bija Džareds Makens, Braiens Rasts un Jevgeņijs Malkins. Par spēles galveno varoni kļuva Rasts, kurš uzvaras vārtus guva pagarinājuma ceturtajā minūtē.

Citā mačā uzvaru arī pagarinājumā svinēja Otavas "Senators" komanda, kuras treniņos pēc savainojuma izārstēšanas atsācis piedalīties Rūdolfs Balcers. "Senators" pamatlaika beigās nenosargāja pārsvaru, bet papildlaikā ar 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) pieveica Losandželosas "Kings", gūstot otro uzvaru trīs spēlēs.

Vēl vienā mačā Kolumbusas "Blue Jackets", kas šonedēļ veica latviešu vārtsargu rokādi, ar 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) pārspēja Arizonas "Coyotes". Matīss Kivlenieks spēli vēroja no soliņa, bet "Blue Jackets" pamatvārtsargs Jonass Korpisalo atvairīja 30 no 32 metieniem un tika atzīts par vienu no spēles zvaigznēm.

Atgādinām, ka "Blue Jackets" šonedēļ uz Amerikas hokeja līgu (AHL) nosūtīja Elvi Merzļikinu, viņa vietā komandā iekļaujot Kivlenieku. Latviešu vārtsargu "rokāde" veikta, lai Merzļikinam dotu spēles laiku, tomēr latviešu vārtsargs ar šādu lēmumu nebija visai priecīgs.