Bļugera 'Penguins' atspēlējas no 0:3 un uzvar, Merzļikins ielaiž sešas ripas

Latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" naktī uz trešdienu izcīnīja uzvaru aizraujošā Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā, kamēr vārtsargs Elvis Merzļikins ielaida sešus vārtus Kolumbusas "Blue Jackets" zaudējumā.

"Penguins" savā laukumā ar 5:4 (3:3, 2:0, 0:1) uzvarēja Vankūveras "Canucks", tiekot pie sava otrā panākuma pēc kārtas. Vankūverai tikmēr šī bija piektā neveiksme pēdējo sešu maču laikā.

Bļugers šajā cīņā laukumā pavadīja 13:07 minūtes, kuru laikā veica divus metienus, bloķēja divus pretinieku raidījumus, uzvarēja 60% iemetienu un maču noslēdza ar negatīvu lietderību -2. Latvietis šosezon 25 mačos izcēlies ar septiņiem (1+6) rezultativitātes punktiem.

Viesi no Vankūveras gan lieliski sāka šo spēli, jo tās ievadā 2:19 minūšu laikā viņiem izdevās gūt trīs vārtus un ātri panākt 3:0. "Penguins" gan nepalika atbildi parādā, jo pirmās trešdaļas turpinājumā Jevgeņijs Malkins, Sidnijs Krosbijs un Džeisons Zakers panāca izlīdzinājumu. Savukārt 28. minūtē Malkins guva savus otros vārtus mačā un jau izvirzīja Pitsburgu vadībā, bet 35. minūtē Rikards Rakels guva jau mājinieku piektos vārtus, kas pēcāk izrādījās uzvaru nesoši.

Tuesday marked the third time in @penguins history the team has erased a three-goal deficit in the first period to at least tie the game following Dec. 20, 1987 and Nov. 30, 1974.#NHLStats: https://t.co/2vwSiLMAyc pic.twitter.com/0Xjowa8Pjz