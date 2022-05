Bļugera 'Penguins' izslēgšanas spēles beidzas ar sāpīgu zaudējumu papildlaikā

Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Pitsburgas "Penguins" ar Latvijas izlases hokejistu Teodoru Bļugeru ierindā svētdien zaudēja Austrumu konferences izslēgšanas spēļu pirmās kārtas noslēdzošajā mačā.

"Penguins" vienība izbraukumā aizvadītā spēlē pret Ņujorkas "Rangers" komandu zaudēja ar rezultātu 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1). "Rangers" klubs kļuva par pirmo vienību Stenlija kausa vēsturē, kas, nonācis zaudējuma attālumā no piekāpšanās sērijā, trīs atsevišķos mačos spēja atspēlēties un uzvarēt, ziņo medijs ESPN.

Teodors Bļugers laukumā pavadīja 16:45 minūtes, no kurām 3:30 bija mazākumā. Centra uzbrucējs uzvarēja četros no septiņiem iemetieniem, izpildīja divus metienus un spēka paņēmienus, bet maču noslēdza ar lietderības koeficientu -1. Bļugers bija iesaistīts neveiksmīgā epizodē trešajā trešdaļā, kurā "Rangers" panāca rezultātu 3:3.

Latvijas hokeja izlase līdz šim uzturējusi brīvu vietu pasaules čempionāta pieteikumā, nogaidot uz "Penguins" vienības sekmēm NHL "play-off" spēlēs. Tāds pats liktenis sērijas septītajā mačā piemeklēja Toronto "Maple Leafs" vienību, pēc kuras zaudējuma izlasei palīgā steidz Kristiāns Rubīns.

Pirmie vadībā, pateicoties Krisa Kraidera vārtu guvumam, izvirzījās laukuma saimnieki. Pirmās trešdaļas izskaņā Dantons Hainens ar metienu no tuvas distances vairākumā izlīdzināja rezultātu. Vārtu guvums gan tika ieskaitīts apmēram pusminūti vēlāk, jo "Rangers" komandas aizsargs Adams Fokss ripu izsita no vārtiem uzreiz pēc brīža, kad tā šķērsoja līniju.

Savukārt otrā perioda vidusdaļā tiesnešiem vārtu ieskaitīšanai jau bija nepieciešams video atkārtojums. Džeiks Gencels vispirms uzspēra pa ripu ar slidu, bet tad to raidīja vārtos ar relatīvi augstu paceltu nūju – rezultāts 2:1 par labu "Penguins" komandai.

