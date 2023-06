Bļugera vārdu gravēs uz Stenlija kausa, ziņo medijs

Latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera vārds tiks gravēts uz prestižā Stenlija kausa, portālam "Sportacentrs.com" atklājis spēlētāja tēvs un Latvijas Hokeja federācijas (LHF) valdes loceklis Valentīns Bļugers.

Vegasas "Golden Knights" hokejisti naktī uz trešdienu pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē izcīnīja Stenlija kausu - Nacionālās hokeja līgas (NHL) izslēgšanas turnīra fināla piektajā spēlē savu skatītāju priekšā ar 9:3 tika sagrauta Floridas "Panthers", bet visā sērijā līdz četrām gūta virsroka ar pārliecinošo 4-1.

Bļugers nepiedalījās ne šajā, ne iepriekšējās četrās finālsērijas spēlēs, taču pēc cīņas viņam tika tradicionālais gods celt Stenlija kausu virs savas galvas. Lai hokejists pavisam noteikti tiktu iegravēts uz trofejas, viņam čempionu sezonā attiecīgā kluba rindās jānospēlē vismaz 41 mačs regulārajā sezonā vai vismaz viena spēle finālsērijā. Bļugers sezonas laikā Lasvegasā nonāca no Pitsburgas "Penguins" un regulārajā čempionātā paguva piedalīties 18 mačos, bet Stenlija kausa izcīņā nonāca rezervē, piedaloties sešās no kopumā 22 spēlēm, taču neviena no tām nebija finālā.

Bļugers neatbilst NHL izvirzītajiem kritērijiem, taču viņa tēvs Valentīns portālam "Sportacentrs.com" apstiprināja, ka "Golden Knights" nodos iesniegumu, tajā aicinot uz kausa iegravēt arī latvieša hokejista vārdu. Tādējādi sagaidāms, ka viņš kļūs par otro Latvijas hokejistu aiz Sanda Ozoliņa, kura vārds un uzvārds būs iemūžināts uz prestižās trofejas.

"Teodors tagad ir oficiāli saucams kā Stenlija kausa čempions," priecājās hokejista tēvs Valentīns. "Es ceru, ka Stenlija kauss šovasar paviesosies arī Latvijā. Zinu, ka Teodors pats to ļoti vēlēsies, taču pirms šodienas viņš par tādiem plāniem vēl īpaši negribēja runāt, kamēr vēl nebija nodrošināta uzvara finālsērijā. Bet domāju, ka tuvākajās dienās jau būs sastādīts Stenlija kausa grafiks, tad zinās, kad tas dosies uz Zviedriju, un tad pa ceļam varētu nonākt arī Latvijā."