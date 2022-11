Bļugeram par rupjību 10 minūšu noraidījums; 'Penguins' uzvar

Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē svētdien Pitsburgas "Penguins" ar rezultātu 5:3 izbraukumā pārspēja Čikāgas "Blackhawks", bet uzvarētāju rindās Teodors Bļugers nopelnīja 10 minūšu noraidījumu par rupjību.

Bļugers šajā mačā spēlēja ceturtajā virknējumā kopā ar Raienu Pelingu un Džošu Arčibaldu un laukumā pavadīja 14:25 minūtes, no kurām 3:23 nospēlēja mazākumā. Latvietis izdarīja vienu metienu pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja divus metienus, kā arī nopelnīja noraidījumu par rupjību. Maču viņš noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.

Blackhawks Kurashev gets speared in the mid-section, refs are well aware but decide no penalty will be given, even though Blueger, who gave the nasty spear was kicked out of the game. pic.twitter.com/0fyr4Xdy2c