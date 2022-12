Bļugeram septītā uzvara pēc kārtas; Girgensons pieveic Stenlija kausa čempioni

Pie uzvarām Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlēs naktī uz piektdienu tika latviešu uzbrucēju Teodora Bļugera un Zemgus Girgensona pārstāvētās komandas.

Bļugers kopā ar Pitsburgas "Penguins" viesos ar 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) apspēlēja Floridas "Panthers", izcīnot septīto uzvaru pēc kārtas.

Bļugers šajā cīņā uz ledus pavadīja 13:08 minūtes, tostarp 2:50 minūtes mazākumā, kuru laikā divreiz meta pa vārtiem, uzvarēja 55% iemetienu un nopelnīja neitrālu lietderības koeficientu. Šosezon latvietis 15 mačos atzīmējies ar pieciem rezultativitātes punktiem (1+4) un negatīvu lietderību -1.

"Penguins" labā divu vārtus iemeta Džeiks Gencels, bet ar 1+1 izcēlās Jevgeņijs Malkins un Kriss Letangs.

Citā spēlē Girgensons kopā ar Bufalo "Sabres" viesos ar 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) uzvarēja Stenlija kausa čempioni Kolorādo "Avalanche", tiekot pie savas ceturtās uzvaras pēdējo sešu maču laikā.

Girgensons nospēlēja vien 9:37 minūtes, kuru laikā metienus pa vārtiem neizdarīja, bet uzvarēja 67% iemetienu un nopelnīja negatīvu lietderības koeficientu -1. Latvietim šosezon izdevies iekrāt septiņus (3+4) rezultativitātes punktus 29 spēlēs.

Lieliski "Sabres" rindās turpina spēlēt Teidžs Tompsons, kurš guva vārtus un izpildīja rezultatīvu piespēli. Šosezon uzbrucējs 30 spēlēs guvis jau 24 vārtus un 22 reizes asistējis partneriem.

Tage Thompson improved his team-leading totals to 24-22—46. Only three @BuffaloSabres players have more points through 30 games of a season: Pat LaFontaine in 1991-92 & 1992-93, Alexander Mogilny in 1992-93 and Gilbert Perreault in 1974-75.#NHLStats: https://t.co/PlIBEYEUmc pic.twitter.com/v0kocxj9Zr