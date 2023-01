Bļugers ar 'Penguins' piedzīvo sāpīgu zaudējumu 'Ziemas klasikā'

Sāpīgu zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā zem klajas debess jeb tā saucamajā "Winter Classic" pirmdien piedzīvoja latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Pitsburgas "Penguins".

"Penguins" hokejisti Bostonā notikušajā mačā ar 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) piekāpās vietējai "Bruins" komandai, kas šobrīd visas līgas kopvērtējumā atrodas pirmajā vietā. Savukārt Pitsburgas vienība piedzīvojusi piecus zaudējumus pēc kārtas.

Mačs notika slavenās beisbola komandas Bostonas "Red Sox" stadionā.

Bļugers šajā spēlē uz ledus pavadīja 11:35 minūtes, kuru laikā izpildīja divus metienus pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu un uzvarēja 57% iemetienu, kā arī nopelnīja divas soda minūtes un neitrālu lietderības koeficientu.

Kaut arī lielāks pārsvars piederēja mājiniecei Bostonai, rezultātu 29. minūtē pēc asa metiena no vārtu priekšas atklāja "Penguins" hokejists Kasperi Kapanens. Mača 49. minūtē rezultāts kļuva neizšķirts - aizvārtē saņēmis piespēli, vārtsargu turpat vārtu priekšā apspēlēja Džeiks Debrasks.

Šķita, ka cīņa turpināsies pagarinājumā, tomēr "Bruins" izdevās gūt uzvaru pamatlaikā, jo 58. minūtē Teilors Hols veica lielisku izrāvienu uz vārtiem. Viņam gan neizdevās gūt vārtus, taču pie ripas tika Debrasks, viņam gūstot arī uzvaru nesošo golu.

Cīņas beigās "Penguins" metās atspēlēties, taču vietā bija "Bruins" vārtsargs Līnuss Ulmarks. Mirkli pēc beigu signāla Jevgeņijs Malkins gan zviedru pārspēja, taču vārti netika ieskaitīti.

"Penguins" ar 44 punktiem 37 mačos Austrumu konferencē atrodas astotajā vietā.

