Bļugers atzīmējas ar rezultativitātes punktu trešajā spēlē pēc kārtas

Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers sestdien atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē, pie punktiem tiekot trešajā mačā pēc kārtas un palīdzot Pitsburgas "Penguins" izcīnīt uzvaru.

"Penguins" savā laukumā ar rezultātu 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) pārspēja Ņujorkas "Islanders".

Bļugers rezultatīvi asistēja trešā perioda astotajā minūtē, kad uzbrukuma zonā saņēma ripu un to no labās malas piespēlēja Maikam Metesonam, kurš bija nekļūdīgs no tuvas distances.

Laukuma saimniekiem divus vārtus, tajā skaitā uzvaru nesošos sešarpus minūtes pirms pamatlaika beigām, guva Kriss Letangs. Abos viņa vārtos asistēja Sidnijs Krosbijs, kuram šī bija 1000.spēlē NHL.

No aktīvajiem hokejistiem Krosbijs ir 25., kurš NHL sasniedzis 1000 spēļu robežu. Viņš ir vienīgais "Penguins" hokejists, kurš ar komandu aizvadījis tik daudz maču.

"Islanders" vienībā vārtus guva Džordans Eberle un Broks Nelsons.

Bļugers šajā mača spēlēja 16 minūtes un 44 sekundes, vienu minūti un 31 sekundi no tām mazākumā. Viņš bloķēja vienu metienu, uzvarēja trīs no septiņiem iemetieniem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.

Bļugers ar rezultativitātes punktiem atzīmējies trīs mačos pēc kārtas. Viņš šajā sezonā 16 mačos guvis trīs vārtus, septiņreiz rezultatīvi piespēlējis un sakrājis pozitīvu lietderību +5. Latvijas hokejists "Penguins" rezultatīvāko spēlētāju sarakstā dala ceturto vietu ar Jevgeņiju Malkinu.

"Penguins" ar 19 punktiem 16 spēlēs ieņem ceturto vietu Austrumu divīzijā, kur "Islanders" ar tikpat punktiem 17 cīņās ir piektā.

Pitsburgas komandai turpinājumā būs četras sapārotās spēlēs viesos - divreiz ar Vašingtonas "Capitals" un divreiz ar "Islanders".

Ierasti NHL regulārajā čempionātā komandas katra aizvada pa 82 mačiem, taču šajā sezonā līdz 8.maijam vienības katra izspēlēs 56 dueļus.