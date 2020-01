Bļugers atzīts par Latvijas labāko hokejistu ekspertu vērtējumā

"Latvijas avīzes" rīkotajā ekspertu aptaujā par 2019. gada Latvijas labāko hokejistu atzīts NHL kluba Pitsburgas "Penguins" uzbrucējs Teodors Bļugers.

LA otro reizi rīkoja mediju pārstāvju, treneru un hokeja norišu pārzinātāju aptauju - kopumā savu vērtējumu sniedza 40 eksperti. Katrs nosauca sešus labākos, pirmās vietas ieguvējs nopelnīja sešus punktus, otrās – piecus utt. Bļugers summā ieguva 196 punktus - pirmajā vietā viņu ierindoja 16 eksperti, vēl 14 atvēlēja otro pozīciju. Pirmajā piecniekā "Penguins" uzbrucēju iekļāva visi aptaujas dalībnieki.

25 gadus vecais uzbrucējs 2019. gada sākumā tika pie iespējas debitēt NHL un to spoži izmantoja, jau otrajā spēlē gūstot vārtus, bet vēlāk nostiprinoties komandas pamatsastāvā.

Otro vietu aptaujā ar 169 punktiem ieguva Otavas "Senators" uzbrucējs Rūdolfs Balcers, kurš, līdzīgi kā Bļugers, pērn tika izsaukts uz NHL un arī savu iespēju lieliski izmantoja. Pēc traumas gūšanas šo sezonu viņš gan uzsāka Amerikas hokeja līgā, bet 2020. gada sākumā izpelnījies izsaukumu atpakaļ uz NHL.

Trešajā vietā eksperti ierindojuši pārsteidzošo vārtsargu Jāni Kalniņu, kurš agrāk Rīgas "Dinamo" un pēdējās divās sezonās Helsinku "Jokerit" izkonkurējis visus vairāk pieredzējušos un tituliem bagātākos vārtu vīrus. 28 gadus vecajam Kalniņam septiņas pirmās vietas, 128 punkti, viņa uzvārds ierakstīts 32 anketās.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, visi trīs laureāti topā pacēlušies uz augšu, Bļugers no devītās uz pirmo, Balcers – no trešās uz otro, Kalniņš – no sestās uz trešo. Zemgus Girgensons no otrās vietas atkāpies uz ceturto, seko Latvijas izlases un Rīgas "Dinamo" kapteinis Lauris Dārziņš, bet pirmo sešnieku noapaļo iepriekšējā gada uzvarētājs Elvis Merzļikins.

Kopumā topā iekļauti 19 spēlētāji, bet vairāk nekā pusē anketu bijuši seši no viņiem. Līdzīgi kā pērn vairāk izcelti uzbrucēji – pavisam 11, vārtsargi un aizsargi ir pa četriem.