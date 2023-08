Bļugers augustā plāno uz Rīgu atvest Stenlija kausu, cer ātri iejusties 'Canucks' sastāvā

Latvijas hokejists Teodors Bļugers augustā plāno uz Rīgu atvest Lasvegasas "Golden Knights" sastāvā izcīnīto Stenlija kausu, kā arī viņš norādīja, ka cer ātri iejusties savā jaunajā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandā Vankūveras "Canucks". To viņš pastāstīja intervijā NHL mājaslapā internetā.



Jau vēstīts, ka Bļugers bija daļa no "Golden Knights" komandas, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Floridas "Panthers". Lasvegas komandai tas bija pirmais izcīnītais Stenlija kauss kluba vēsturē.

Latvijas uzbrucējs Stenlija kausa izcīņas finālsērijā nepiedalījās, bet kopumā izslēgšanas spēlēs laukumā devās sešos mačos, kuros tika pie diviem (1+1) punktiem un pozitīva lietderības koeficienta +1. Lai Bļugera vārds tiktu iegravēts uz Stenlija kausa, viņam "Golden Knights" rindās bija jāaizvada vismaz puse spēļu pamatturnīrā vai finālsērijā laukumā jādodas vismaz vienā mačā, taču iegravēšanu varēja izdarīt arī pēc komandas pieprasījuma. "Golden Knights" pieprasīja, lai latvieša vārds ir iegravēts uz Stenlija kausa.

11. augustā Bļugers plāno Stenlija kausu atvest uz Rīgu. Vispirms viņš to aizvedīs uz vecāku mājām, lai to parādītu ģimenei un draugiem, bet pēc tam prestižā trofeja būšot apskatāma vairākās vietās Rīgā, lai cilvēki varētu to redzēt tuvplānā un nofotografēties.

Latvijas Hokeja federācija (LHF) otrdien sniegs precīzāku informāciju par šo pasākumu.

Bļugeram Stenlija kausa izcīnīšana bija neaizmirstama pieredze, lai arī viņš ar komandu kopā bija tikai īsu brīdi. Viņš ātri iejutās komandas kultūrā. "Pacelt kausu bija ļoti forša pieredze. Visjautrākais bija laiks kopā ar komandas biedriem. Mums kopā ar otrajā pusītēm bija ceļojums uz Montanu. Šīs atmiņas izceļas visvairāk," teica hokejists," stāstīja Bļugers. "Man šķiet, ka vienīgais no Latvijas kausu izcīnījis Sandis Ozoliņš. Cik saprotu, toreiz kausu uz Latviju neatveda. Šī kļūtu par pirmo reizi, kad tā notiek. Manuprāt, ir svarīgi kausu parādīt vietējai sabiedrībai."