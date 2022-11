Bļugers beidzot pilnvērtīgi piedalījies 'Penguins' treniņā

Ilgstoši savainotais latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers pirmdien beidzot pilnvērtīgi piedalījies Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Pitsburgas "Penguins" treniņā.

Kā pirmdien sacīja "Penguins" galvenais treneris Maiks Salivans un kā novēroja komandas apskatnieki, Bļugers aizvadīja pilna apjoma treniņu, tostarp piedaloties kontaktspēlē.

Mike Sullivan provided updates on Letang, Carter and Blueger: "Tanger was sick, so we left him at home today. Jeff Carter is continuing to be evaluated for a lower-body injury. Right now his status is day-to-day. Teddy Blueger participated in a full capacity today on the ice."