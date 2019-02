Bļugers gūst uzvaras vārtus un turpina uguņot

Savus trešos vārtus karjerā Nacionālajā hokeja līgā (NHL) guvis Latvijas hokejists Teodors Bļugers, kurš trešdien palīdzējis kaldināt Pitsburgas "Penguins" uzvaru ar 3:1 pār Edmontonas "Oilers".

Bļugers, kurš pagājušajā "Penguins" spēlē palika ārpus sastāva, spēlēja komandas trešajā virknējumā un laukumā pavadīja 13:42 minūtes. Latviešu hokejistam tas ir jauns spēles laika rekords, kā arī otrā reize, kad viņš nospēlējis vairāk nekā desmit minūtes. Sev atvēlētajā laikā Bļugers trāpīja vienīgo izpildīto metienu, nopelnīja pozitīvu lietderības koeficientu +1, kā arī uzvarēja vienu iemetienu.

Spēles rezultātu atklāja viesi no Edmontonas, kuru labā pēc nepilnām piecām minūtēm rezultatīvs bija vācu hokejists Leons Draizaitls. Pitsburga rezultātu izlīdzināja otrā perioda sākumā, mazākumā precīzam esot Braienam Rastam.

Savukārt vadību "Penguins" komanda guva dažas minūtes vēlāk, kad Teodors Bļugers atdeva piespēli Krisam Letangam, uzsāka slidojumu uz vārtu priekšu un tur atkārtoti tika pie ripas, nekavējoties raidot to Mikas Koskinena sargātajos vārtos.

Komandas pārsvaru dubultoja Džareds Makkans, minūti līdz beigām panākot 3:1 ar raidījumu jau tukšos pretinieku vārtos.

"Tedijs ar ļoti labu spēli ir attaisnojis savu vietu komandā. Viņš ir puisis, kurš varētu pastāvīgi būt viens no mūsu uzbrukuma divpadsmitnieka," pēc spēles izteicies Pitsburgas komandas galvenais treneris Maiks Salivans.

Septiņu spēļu laikā Bļugers iekrājis četrus rezultativitātes punktus, no kuriem trīs gūti tieši ar vārtiem. Pēc šīs uzvaras viņa pārstāvētā "Penguins" vienība ar 67 punktiem 57 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē.

Only seven games played and Teddy Blueger has already racked up four points so far.



Keep 'er going, Ted. #WNH pic.twitter.com/uzpXb0cWVO