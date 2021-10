Bļugers gūst vārtus sezonas atklāšanas spēlē

Latvijas izlases hokejists Teodors Bļugers otrdien, 12. oktobrī, guva vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta jaunās sezonas atklāšanas spēlē, palīdzot Pitsburgas "Penguins" ar 6:2 (0:0, 2:0, 4:2) pieveikt Stenlija kausa īpašnieci Tampabejas "Lightning".

Piecas minūtes pirms spēles beigām "Lightning" nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, lai censtos atspēlēties no 1:3, bet to izmantoja "Penguins". Bļugers izmantoja pretinieku kļūmi pie zilās līnijas, pārtvēra ripu un netraucēti to iemeta tukšos vārtos, panākot 4:1.

Bļugers mačā laukumā aizvadīja 16:22 minūtes, izdarīja trīs metienus pa vārtiem, bet viņa lietderības koeficients bija +2. Latviešu uzbrucējs spēlē uzvarēja piecos no desmit iemetieniem.

"Penguins" pamatus uzvari ielika otrā perioda sākumā, kad Dentons Heinens un Braiens Boils panāca 2:0. Trešā perioda vidū Dominiks Simons palielināja "pingvīnu" pārsvaru līdz 3:0, bet tad Entonijs Čirellli vienus vārtus atguva. Pēc Bļugera gūtajiem vārtiem "Lightning" nepadevās, Aleksam Killornam samazinot starpību līdz 2:4, bet tad "Penguins" vēl divreiz raidīja ripu tukšos pretinieku vārtos, izceļoties Īvenam Rodrigesam un Braienam Rastam.