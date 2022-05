Bļugers izceļas ar acīgu piespēli, 'Penguins' gūst trešo uzvaru sērijā

Latvijas izlases hokejists Teodors Bļugers pirmdien ar rezultatīvu piespēli veicināja Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Pitsburgas "Penguins" uzvaru Austrumu konferences "play-off" pirmās kārtas ceturtajā spēlē.

Pitsburgas "Penguins" vienība mājās ar rezultātu 7:2 (1:1, 5:1, 1:0) pieveica Ņujorkas "Rangers" hokejistus, sērijā panākot pārsvaru 3-1.

Bļugers uzvarētāju rindās nospēlēja 13:26 minūtes, no kurām 1:16 bija mazākumā. Centra uzbrucējs uzvarēja piecos no sešiem iemetieniem, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, izpildīja divus spēka paņēmienus, kā arī vienreiz meta pa pretinieku vārtiem. Viņš tika pie lietderības koeficienta +1.

Ar pirmajiem vārtiem spēlē izcēlās viesi, mača trešajā minūtē precīzu metienu izpildot Aleksim Lafreņē. Sidnijs Krosbijs rezultātu izlīdzināja perioda vidusdaļā, bet īstā "Penguins" komandas atbilde sekoja otrajā trešdaļā, kuras laikā laukuma saimnieki divreiz guva pa divām vārtiem 30 sekunžu laikā.

Bļugers rezultatīvo piespēli izpildīja trešdaļas 12. minūtē, kad izkārtoja Markam Frīdmanam viņa pirmos vārtus izslēgšanas spēlēs. "Penguins" vienība tobrīd jau panāca rezultātu 4:1.

Mark Friedman skating right up to the Rangers fans for his celebration 😂 pic.twitter.com/tPN5ZwY44w