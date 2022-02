Bļugers: komandas atbalsts palīdzēja atgūties pēc operācijas

Latvijas hokejists Teodors Bļugers izcēla, ka atgūties pēc žokļa operācijas palīdzējis Pitsburgas "Penguins" komandas biedru atbalsts, hokejists atklāja sarunā ar medijiem.

Pirms mēneša Bļugers Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā tika satraumēts, kā rezultātā guva žokļa lūzumu. Viņam tika veikta operācija un atlabšanas periods tika prognozēts sešas līdz astoņas nedēļas.

Jau ziņots, ka šīs nedēļas sākumā Latvijas hokejists aizvadīja pirmo ledus treniņu ar komandu, bet pret viņu nevarēja pielieto spēka spēli un uzbrucējam bija sejas aizsargs.

"Sākumā likās, ka vienkārši bija spēcīgs sitiens, bet tad sapratu, ka ir diezgan stipra asiņošana. Ārsti arī nevarēja redzēt, kas tieši ir noticis, jo bija daudz asiņu," teica Bļugers. "Taču pēc tam viss bija kārtībā. Tas ir sports, šādas lietas vienkārši notiek."

Latvijas hokejists izcēla, ka pēc operācijas lielākais ierobežojums bijis ēšana, jo pirmajā nedēļā pēc operācijas varēja ēst tikai šķidru ēdienu.

Here's the hit by Jets defenseman Brenden Dillon that injured Penguins forward Teddy Blueger.

There was no penalty. pic.twitter.com/4ngwjDRdIK