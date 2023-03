Latvijas hokejists Teodors Bļugers atzīst, ka būt iekļautam maiņas darījumā ir diezgan haotisks process, kuram nekas īsti nevar sagatavot, tomēr viņš ir priecīgs par nonākšanu Lasvegasas "Golden Knights" sastāvā.

Jau vēstīts, ka par Bļugera iespējamo aizmainīšanu tika spriests ilgāku laiku, un ceturtdien šīs runas apstiprinājās, un viņš pameta Pitsburgas"Penguins" vienību, kurā bija spēlējis visu savu NHL karjeru.

"Tas bija liels pārsteigums, to es patiešām negaidīju. Ar mani kopā bija mans tēvs, tāpēc ("Penguins" prezidents) Braiens Bērks teica, lai viņš nāk uz sapulču telpu ar mani. Kad teica, ka jāiet satikties, tad jau varēja nojaust, par ko būs runa. Es cerēju, ka nonākšu labā komandā, un tagad esmu priecīgs," teica Bļugers.

"Nekas īsti nevar sagatavot aizmainīšanai. Tas ir haotisks process," stāstīja Bļugers. Viņš arī piebilda, ka viņa telefons bijis "karsts" un viņš uz Lasvegasu atlidojis ar nelielu bagāžu. "Ir ļoti daudz detaļu, par kurām nevarēju iedomāties. Dzīve dažreiz ir grūti paredzama."

Lasvegasā Bļugeru sagaida arī kāda pazīstama seja – Fils Kesels, ar kuru viņš uzspēlēja kopā arī "Penguins" sastāvā. Līdz šim latvietis dzirdējis tikai labas lietas par "Golden Knights" organizāciju.

"Jā, es ar viņu nedaudz parunāju. Viņš slavēja organizāciju un to, kā pret spēlētājiem šeit izturas. Viņam šeit patīk, un viņš teica labas lietas. Šobrīd mēģinu atcerēties jaunās sejas un vārdus," turpināja Bļugers.

"Pagaidām vēl nav bijis laiks apsēsties un padomāt par to, kas noticis. Tiklīdz saņēmu ziņas par maiņu, stundas laikā jau biju lidostā," viņš turpināja. "Pitsburgā es pavadīju ilgu laiku, man un sievai tur ļoti patika. Tādā ziņa ir smagi, bet tāds ir bizness. Protams, ir grūti, taču man šeit ir jaunas iespējas. Varēšu veidot jaunas attiecības, iepazīt pilsētu un cilvēkus."

Bļugers lepojas ar to, ka viņš var palīdzēt komandai ar savu sniegumu aizsardzībā, tomēr viņš noskaņots dot pienesumu arī uzbrukumā."Es komandai centīšos dot to, ko tai vajadzēs. Gribu palīdzēt uzvarēt. Spēle aizsardzībā ir daļa no manas spēles, un es ar to lepojos. Taču ir arī vairāki spēles elementi, kurus es vēlos uzlabot," viņš norādīja.

Šosezon Bļugeram izdevies gūt tikai divus vārtus un izdarīt astoņas rezultatīvas piespēles 45 spēlēs. Bļugers NHL debitēja 2019. gada janvārī, kad vairākas sezonas bija pavadījis Amerikas Hokeja līgas (AHL) komandā Vilksbāres/Skrentonas "Penguins", un kopš tā laika uzbrucējs Pitsburgas fārmklubā vairs neatgriezās. Pateicoties savai spēlei aizsardzībā un mazākumā, viņš kļuva par svarīgu "Penguins" elementu. Kopumā viņš NHL regulārajā čempionātā 250 spēlēs guvis 92 (33+59) rezultativitātes punktus, bet 18 Stenlija kausa mačos viņam divi (1+1) punkti.