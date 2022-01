Bļugers pēc žokļa lūzuma nespēlēs vismaz sešas nedēļas

Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Pitsburgas "Penguins" uzbrucējam Teodoram Bļugeram pēc žokļa lūzuma sekmīgi veikta operācija, pirmdien paziņoja kluba ģenerālmenedžeris Rons Hekstāls.

Sagaidāms, ka uzbrucējs laukumā nevarēs doties sešas līdz astoņas nedēļas, uzsvērts kluba paziņojumā tā mājaslapā.

Teodors Bļugers savainojumu guva svētdien aizvadītajā spēlē pret Vinipegas "Jets" komandu. Spēles pirmajā trešdaļā pēc "Jets" komandas aizsarga Brendena Dilona augsta spēka paņēmiena Bļugers atsitās ar galvu pret laukuma aizsargstiklu.

Latvijas hokejists laukumu pameta ar asiņojošu seju un spēlē neatgriezās, bet vairāki hokeja vides pārstāvji pauda sašutumu, ka Dilons par spēka paņēmienu netika sodīts.

Here's the hit by Jets defenseman Brenden Dillon that injured Penguins forward Teddy Blueger.