Bļugers priekšlaicīgi pamet 'Penguins' treniņu, aizdomas par savainojumu

Latviešu uzbrucējs Teodors Bļugers trešdien priekšlaicīgi pametis Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Pitsburgas "Penguins" pirmssezonas treniņu, jo ir aizdomas par savainojumu, akcentējis komandas galvenais treneris Maiks Salivans.

Ārsti izvērtēšot, vai 28 gadus vecajam hokejistam nav ķermeņa augšdaļas savainojums.

Mike Sullivan said Teddy Blueger, who left practice early, is being evaluated for an upper-body injury.