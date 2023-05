Bļugers savā vārtu guvumā slavē komandas biedru

Latvijas hokejists Teodors Bļugers no Lasvegasas "Golden Knights" komandas pēc sava pirmā vārtu guvuma Stenlija kausa izcīņā slavēja savu komandas biedru Kīgenu Kolesāru, kurš izdarījis visu melno darbu, lai viņš varētu gūt vārtus.

Jau vēstīts, ka "Golden Knights" ar rezultātu 4:3 pagarinājumā savā laukumā pārspēja Dalasas "Stars". Bļugers spēles 50. minūtē guva vārtus un tobrīd izvirzīja Lasvegasas komandu vadībā ar 3:2

Bļugers savā vārtu guvumā izcēla Kolesāra veikumu, jo viņš esot izdarījis lielāko daļu darba. Ripa vārtu priekšā nonāca pie latvieša, un viņš šo iespēju nelaida garām. "Viņš paveica visu smago darbu. Arī pāris minūtes vēlāk viņš man izkārtoja iespēju, kuru, iespējams, man vajadzēja izmantot," pēc spēles žurnālistiem teica Bļugers.

"Mēs kā virknējums vēlamies nopelnīt laiku uzbrukuma zonā, pieturēt ripu. Kolesārs un Viljamss Kerjērs ir spēcīgi hokejisti, kuri var noturēt ripu. Mums ir jāizmanto šīs priekšrocības," viņš turpināja.

Aizvadītajā mačā "Golden Knights" labā vārtus guva trīs dažādu virknējumu spēlētāji, un Bļugers izcēla komandas sastāva dziļums visās pozīcijās. "Tas, kurš ir laukumā, var izdarīt ļoti labu darbu. Ne tikai gūt vārtus," teica Bļugers.

Uzbrucējs no Latvijas arī atzina, ka neesot līdz galam noskatījies četru pagarinājumu spēli starp Floridas "Panthers" un Karolīnas "Hurricanes". "Mēs noteikti negribējām šeit būt tik ilgi. Svarīgākais ir uzvarēt. Jo ātrāk tas izdodas, jo labāk."

🎥 Blueger: As long as you win, that's the most important thing. pic.twitter.com/8TgqG37Ibd